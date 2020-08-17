На Сумщине спасли журавля, который попал в старую рыбацкую сетку

На место происшествия выехали специалисты дежурного спасательного отделения. Выяснилось, что птица попала в старую рыболовную сеть. Спасатели быстро среагировали и освободили журавля из ловушки.
Испуганная птица, оказавшись на свободе, с облегчением поднялась в небо.
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