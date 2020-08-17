На Сумщине спасли журавля, который попал в старую рыбацкую сетку 23 мая в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жителей города Ромны, проживающих вблизи пруда, что с самого утра они слышат крики журавля, который умоляет о помощи.

На место происшествия выехали специалисты дежурного спасательного отделения. Выяснилось, что птица попала в старую рыболовную сеть. Спасатели быстро среагировали и освободили журавля из ловушки. Испуганная птица, оказавшись на свободе, с облегчением поднялась в небо.