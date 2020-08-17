Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:26177

На Сумщине спасли журавля, который попал в старую рыбацкую сетку

23 мая в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жителей города Ромны, проживающих вблизи пруда, что с самого утра они слышат крики журавля, который умоляет о помощи.

На место происшествия выехали специалисты дежурного спасательного отделения. Выяснилось, что птица попала в старую рыболовную сеть. Спасатели быстро среагировали и освободили журавля из ловушки.

Испуганная птица, оказавшись на свободе, с облегчением поднялась в небо.

Общество Журавель Спасатели
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

17.05.2021 20:02

Патрульные Сум вместе со спасателями предотвратили самоубийство (видео)

Ночью экипаж патрульных получил сообщение о попытке самоубийства на улице Леваневского. Через мгновение полицейские были на месте происшествия....

На Сумщине в ДТП пострадал водитель: доставали спасатели
11.05.2021 17:31

На Сумщине в ДТП пострадал водитель: доставали спасатели

11 мая в 13.00 в Межрегиональный центр быстрого реагирования поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Р-60 на...

19.10.2020 14:51

В Шостке спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире

18 октября в 20:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Знаменская в г. Шостка....

На Сумщине спасатели помогли женщине, которая упала в канализационный колодец (видео)
18.09.2020 12:51

На Сумщине спасатели помогли женщине, которая упала в канализационный колодец (видео)

17 сентября в 14:52 в Службу спасения «101» поступила информация от врачей о необходимости оказания помощи....

17.08.2020 11:18

На Сумщине спасатели помогли пожилой женщине, которая упала в смотровую яму гаража

16 августа в 14:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о необходимости помощи....

Новости

На Сумщине 76 178 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:48
На Сумщине укравший зерно механизатор предлагал полиции взятку
Сегодня 14:55
В «Горводоканале» пугают сумчанам коллапсом
Сегодня 14:49
На Сумщине дали 4 года за смертельное ДТП: погиб инвалид
Сегодня 14:37
На Сумщине спасли журавля, который попал в старую рыбацкую сетку
Сегодня 14:26
Сумские хоккеистки отыграли 4-й тур чемпионата Украины
Сегодня 14:14
У Сумах голосують за найгарнішу вишиванку
Сегодня 13:42
Сумские копы разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места аварии (видео)
Сегодня 13:30
В Сумах доиграли Кубок города по футзалу
Сегодня 12:50
Сумской пенсионер «спас внука от полиции» за 50 000 гривен
Сегодня 12:33
В Киеве уроженца Сумщины подозревают в поджоге авто основателя проекта dtp.kiev.ua
Сегодня 12:25
За неделю на Сумщине зарегистрировано 932 ЧП
Сегодня 12:16
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.