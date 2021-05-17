В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на 7 хозяев

О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что загорелась одна из квартир жилого дома на 7 хозяев, а огонь уже охватил стены и потолок на площади до 10 кв. м, телевизор, холодильник, мебель и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 13:32 возгорание локализовали, а в 13:47 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.
По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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