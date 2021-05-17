В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на 7 хозяев 23 мая в 13:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Аптекарской в г. Ромны.

О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что загорелась одна из квартир жилого дома на 7 хозяев, а огонь уже охватил стены и потолок на площади до 10 кв. м, телевизор, холодильник, мебель и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 13:32 возгорание локализовали, а в 13:47 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.