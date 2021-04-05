В Сумах растет заболеваемость ОРВИ Об этом сегодня, 24 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1111 случаев заболевания ОРВИ, что на 20% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 53% - это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости ниже порогового уровня в два раза. Госпитализированы на прошлой неделе 87 жителей города, в том числе 33 ребенка. Это 7% от всех заболевших. Летальных случаев от осложнений после гриппа не зарегистрировано.