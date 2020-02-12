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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:38323

Сумской бодибилдер выиграл Гран-при Харькова

22 мая в Харькове прошел коммерческий турнир «Открытое Гран-при Харькова» по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму.

Сумской спортсмен Игорь Глуходед стал абсолютным чемпионом, в очередной раз доказав, что он лучший.

Напомним: Игорь неоднократный чемпион Украины, призер чемпионата мира.

Спорт Бодибилдинг
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10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
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11.20; 14.40
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10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
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Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
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10.00; 21.00
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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