Сумской бодибилдер выиграл Гран-при Харькова

Сумской спортсмен Игорь Глуходед стал абсолютным чемпионом, в очередной раз доказав, что он лучший.
Напомним: Игорь неоднократный чемпион Украины, призер чемпионата мира.
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