Под Сумами мотоциклист сбил двух пешеходов Полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировались двое пешеходов.

Происшествие произошло 23 мая, около 22.00 в селе Токари Сумского района. Предварительно установлено, что 49-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла, допустил наезд на двух местных жителей, которые шли по обочине дороги.

В результате наезда пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.