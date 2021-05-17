Под Сумами мотоциклист сбил двух пешеходов

Происшествие произошло 23 мая, около 22.00 в селе Токари Сумского района. Предварительно установлено, что 49-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла, допустил наезд на двух местных жителей, которые шли по обочине дороги.
В результате наезда пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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