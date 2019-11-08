Сумчанка выиграла чемпионат Украины по бодибилдингу

Сумчанка Татьяна Поладич стала лучшей в категории «бикини» до 170 см. в абсолютной категории заняла пятое место.
Подготовила спортсменку тренер Ольга Назарова.
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