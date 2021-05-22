В Сумах доиграли Кубок города по футзалу

Сначала прошли полуфиналы:
«Сумской филиал ХНУВД» - «СКИФ» 4:4 (4:3 по пеню)
«Интер-Сумы» - «Олимпик» 0:5
В финале «Сумской филиал ХНУВД» обыграл «Олимпик» 4:1.
Оргкомитетом были определены лучшие игроки финального матча:
- «Олимпик» - Сергей Тютюнник:
- «Сумской филиал ХНУВД» - Александр Елшанский.
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