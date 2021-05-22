Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:50361

В Сумах доиграли Кубок города по футзалу

22 мая прошли решающие матчи Кубка города Сумы по футзалу памяти С.П. Кизеева.

Сначала прошли полуфиналы:

«Сумской филиал ХНУВД» - «СКИФ» 4:4 (4:3 по пеню)

«Интер-Сумы» - «Олимпик» 0:5

В финале «Сумской филиал ХНУВД» обыграл «Олимпик» 4:1.

Оргкомитетом были определены лучшие игроки финального матча:

- «Олимпик» - Сергей Тютюнник:

- «Сумской филиал ХНУВД» - Александр Елшанский.

Спорт Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумской футзалист стал чемпионом Украины
18.05.2021 21:29

Сумской футзалист стал чемпионом Украины

Ивано-франковский «Ураган» с сумчанином Артемом Фаренюклом в составе стал чемпионом Украины в Экстра-лиге....

Борьба за «золото» Экстра-лиги продолжается: сумчане в деле
18.05.2021 08:12

Борьба за «золото» Экстра-лиги продолжается: сумчане в деле

Продолжается финальная серия чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумские футзалисты взяли «бронзу» Экстра-лиги
15.05.2021 08:16

Сумские футзалисты взяли «бронзу» Экстра-лиги

14 мая прошел второй матч бронзовой серии плей-офф чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумской футзалист в шаге от «золота» Экстра-лиги
10.05.2021 10:30

Сумской футзалист в шаге от «золота» Экстра-лиги

9 мая прошел второй матч финальной серии чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Сумские футзалисты соревнуются за «золото» Экстра-лиги (видео)
08.05.2021 20:40

Сумские футзалисты соревнуются за «золото» Экстра-лиги (видео)

Сегодня, 8 мая, стартовала финальная серия за первое место в чемпионате Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Новости

На Сумщине 76 178 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:48
На Сумщине укравший зерно механизатор предлагал полиции взятку
Сегодня 14:55
В «Горводоканале» пугают сумчанам коллапсом
Сегодня 14:49
На Сумщине дали 4 года за смертельное ДТП: погиб инвалид
Сегодня 14:37
На Сумщине спасли журавля, который попал в старую рыбацкую сетку
Сегодня 14:26
Сумские хоккеистки отыграли 4-й тур чемпионата Украины
Сегодня 14:14
У Сумах голосують за найгарнішу вишиванку
Сегодня 13:42
Сумские копы разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места аварии (видео)
Сегодня 13:30
В Сумах доиграли Кубок города по футзалу
Сегодня 12:50
Сумской пенсионер «спас внука от полиции» за 50 000 гривен
Сегодня 12:33
В Киеве уроженца Сумщины подозревают в поджоге авто основателя проекта dtp.kiev.ua
Сегодня 12:25
За неделю на Сумщине зарегистрировано 932 ЧП
Сегодня 12:16
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.