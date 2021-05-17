В Сумах троллейбус попал в ДТП

Как сообщили в пресс-службе КП «Электроавтотранс», автомобиль «Опель» был припаркован возле филармонии. Водитель, который отъезжал, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с троллейбусом, который ехал в попутном направлении к центру города. В результате аварии никто не пострадал, водитель легковушки свою вину признал.
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