Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:23972

В Сумах троллейбус попал в ДТП

ДТП произошло на ул. Петропаловская днем, 23 мая.

Фото 0542.ua

Как сообщили в пресс-службе КП «Электроавтотранс», автомобиль «Опель» был припаркован возле филармонии. Водитель, который отъезжал, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с троллейбусом, который ехал в попутном направлении к центру города. В результате аварии никто не пострадал, водитель легковушки свою вину признал.

Право Дтп ДТП с троллейбусом
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Под Сумами мотоциклист сбил двух пешеходов
Сегодня 10:08

Под Сумами мотоциклист сбил двух пешеходов

Полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировались двое пешеходов....

В Конотопе сбили велосипедистку
19.05.2021 10:27

В Конотопе сбили велосипедистку

Конотопские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмировалась женщина....

В Шостке авто не разминулось с электроопорой
18.05.2021 11:51

В Шостке авто не разминулось с электроопорой

Сегодня, 18 мая, около 6 часов утра перед мостом на Галенковском озере в Шостке произошло ДТП....

У Сумах в ДТП за участі таксі постраждали четверо
17.05.2021 12:23

У Сумах в ДТП за участі таксі постраждали четверо

Четверо людей травмовані внаслідок ДТП на проспекті Михайла Лушпи....

Пара сумских студентов погибла в Турции, еще двое - в больнице (обновлено)
17.05.2021 11:41

Пара сумских студентов погибла в Турции, еще двое - в больнице (обновлено)

На выходных в Турции погибли студенты СумГУ....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.