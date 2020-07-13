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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:14350

Сегодня стартует чемпионат Европы по-сумски

Сегодня, 24 мая, на полях футбольного центра «Барса» матчами 1-го тура в группах А и В начнется чемпионат Европы по-сумски.

Напомним: в турнире по мини-футболу принимают участие 24 команды, которые называются по участникам Евро-2021 по футболу, которое стартует в июне. Они играют по расписанию чемпионата Европы, а завершат накануне старта Евро.

Группа А

17:30 поле №3 Турция («Сумской филиал ХНУВД») - Италия («Александрия» Кровное)

18:30 поле №3 Уэльс («КомпСервис») - Швейцария («Локомотив» Ворожба)

Группа В

17:30 поле №4 Дания («Фортуна») - Финляндия («ОЛИСП «Барса»)

18:30 поле №4 Бельгия («КБУ») - Россия («Викар»)

Спорт Мини-футбол Чемпионат Европы по-сумски
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