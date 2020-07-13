Сегодня стартует чемпионат Европы по-сумски Сегодня, 24 мая, на полях футбольного центра «Барса» матчами 1-го тура в группах А и В начнется чемпионат Европы по-сумски.

Напомним: в турнире по мини-футболу принимают участие 24 команды, которые называются по участникам Евро-2021 по футболу, которое стартует в июне. Они играют по расписанию чемпионата Европы, а завершат накануне старта Евро. Группа А 17:30 поле №3 Турция («Сумской филиал ХНУВД») - Италия («Александрия» Кровное) 18:30 поле №3 Уэльс («КомпСервис») - Швейцария («Локомотив» Ворожба) Группа В 17:30 поле №4 Дания («Фортуна») - Финляндия («ОЛИСП «Барса») 18:30 поле №4 Бельгия («КБУ») - Россия («Викар»)