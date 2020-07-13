Сегодня стартует чемпионат Европы по-сумски

Напомним: в турнире по мини-футболу принимают участие 24 команды, которые называются по участникам Евро-2021 по футболу, которое стартует в июне. Они играют по расписанию чемпионата Европы, а завершат накануне старта Евро.
Группа А
17:30 поле №3 Турция («Сумской филиал ХНУВД») - Италия («Александрия» Кровное)
18:30 поле №3 Уэльс («КомпСервис») - Швейцария («Локомотив» Ворожба)
Группа В
17:30 поле №4 Дания («Фортуна») - Финляндия («ОЛИСП «Барса»)
18:30 поле №4 Бельгия («КБУ») - Россия («Викар»)
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