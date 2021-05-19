Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

По ее словам, на сегодня в городских больницах от COVID-19 лечатся 240 горожан, в том числе 17 детей.
В 5-й горбольнице 124 пациентов, в том числе 86 на кислородной поддержке, 8 на аппаратах ИВЛ.
В 4-й больнице – 26 человек, 21 получают кислород свободным потоком, 1 на неинвазивной вентиляции легких.
В центральной городской больнице 16 человек, 4 из них в отделении интенсивной терапии.
В больнице Святого Пантелеймона (Сумская ЦРБ) – 25 пациентjd, 3 в отделении интенсивной терапии.
В детской больнице 16 пациентов, 3 в интенсивной терапии, 40 с другой инфекционной патологией.
В городских больницах свободных 215 коек для взрослых, все с кислородом, а также 59 для детей, все c кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях:
- в областном центре инфекционных болезней – 33, 6 в интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.
- в областном госпитале для ветеранов – 56, 5 в интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.
В областной больнице - 22, 4 в интенсивной терапии на ИВЛ.
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