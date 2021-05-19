На Сумщине всего 33 новых случая заболевания коронавирусом

Всего с начала пандемии подтверждено методом ПЦР 76 404 случай. Выздоровело 56 человек, - всего 72 178. Летальных случаев не зафиксировано, - всего 1265. Лечатся 2961 человек.
По состоянию на 24 мая в Сумской области 76 178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Статистику предоставила сегодня, 24 мая, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 23 мая в Сумской области 76 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
За субботу в Сумской области подтвердили 92 случая заболевания COVID-19....
По состоянию на 22 мая в Сумской области 76 279 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....