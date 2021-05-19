На Сумщине всего 33 новых случая заболевания коронавирусом За воскресенье в Сумской области подтвердили 33 случая заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии подтверждено методом ПЦР 76 404 случай. Выздоровело 56 человек, - всего 72 178. Летальных случаев не зафиксировано, - всего 1265. Лечатся 2961 человек.