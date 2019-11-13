Мэр Сум решил экономить на тендерах

Он завел об этом речь сегодня, 24 мая, во время аппаратного совещания.
- Вы видели в соцсетях, на сайтах, сравнительные таблицы, по какой цене проходят закупки в разных городах, областях, - обратился он к подчиненным. – Есть вопросы. Я не понимаю, как через Прозорро можно купить товар дороже, чем он продается в розницу. Возможно, там другие параметры. Но нужно проверить все тендеры. Которые у вас проводятся на предмет экономии и недопущения переплат. Вы должны все проверить и дать информацию заместителям городского головы, а они мне. Посмотрим, кто у нас не экономит…
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