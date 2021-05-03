На Сумщине прогнозируют непогоду

Ветер ночью переменных направлений, 5-10 м/с, днем северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 18 °С.
В ближайшие дни погоду в Сумской определять тыловая часть циклона....
Погода в начале новой недели будет формироваться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов....
Из-за затока холодного воздуха в тыловую часть циклона в ближайшие дни в Сумской области ожидается несколько холоднее обычной без существенных...
В конце недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов....
В ближайшие дни погоду в Сумской области будет определять тыловая часть циклона....