Юных сумчан приглашают на Открытый чемпионат города по теннису 29-З0 мая на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится Открытый чемпионат города Сумы по теннису в категориях юноши, девушки до 10 лет, до 12 лет, до 14 лет, личный разряд.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях. Регистрация участников состоится 28 мая с 16.00 до 18.00 на кортах «Теннисной Академии» в парке им. Кожедуба. Смертяк Игорь Юрьевич - главный судья соревнований, Бурлака Александр Игоревич - секретарь соревнований. Телефоны для справок: 050920 49 40, 050 947 88 28.