Юных сумчан приглашают на Открытый чемпионат города по теннису

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях. Регистрация участников состоится 28 мая с 16.00 до 18.00 на кортах «Теннисной Академии» в парке им. Кожедуба.
Смертяк Игорь Юрьевич - главный судья соревнований, Бурлака Александр Игоревич - секретарь соревнований. Телефоны для справок: 050920 49 40, 050 947 88 28.
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