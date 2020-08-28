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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02260

Юных сумчан приглашают на Открытый чемпионат города по теннису

29-З0 мая на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится Открытый чемпионат города Сумы по теннису в категориях юноши, девушки до 10 лет, до 12 лет, до 14 лет, личный разряд.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях. Регистрация участников состоится 28 мая с 16.00 до 18.00 на кортах «Теннисной Академии» в парке им. Кожедуба.

Смертяк Игорь Юрьевич - главный судья соревнований, Бурлака Александр Игоревич - секретарь соревнований. Телефоны для справок: 050920 49 40, 050 947 88 28.

Спорт Теннис
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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