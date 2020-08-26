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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:15375

В Шостке задержали двух мужчин, которые избили киевлянина и угнали его авто

В Киеве в дежурную часть Соломенского управления полиции обратился местный житель и сообщил, что в квартире на проспекте Лобановского его избили двое знакомых, отобрали личные вещи и скрылись на его автомобиле.

Правоохранители выяснили, что один из мужчин пригласил киевлянина в гости, однако, оказавшись в помещении, знакомый вместе со своим товарищем начали конфликтовать с гостем и вылили ему на лицо стакан кипятка. После этого нападавшие избили 37-летнего мужчину, отобрали сумку с личными вещами и скрылись на его автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичные правоохранители установили, что беглецы изменили номерные знаки на угнанной машине и покинули пределы столицы. Благодаря сотрудничеству с полицейскими Сумской области обоих фигурантов разыскали и задержали в городе Шостка.

Правонарушители - 39-летний уроженец Сумской области, который привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения и находится в розыске за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а также ранее не судимый 26-летний киевлянин.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. За содеянное мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Право Разбой
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