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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів (ВІДЕО)

23 травня о 03:02 до рятувальників надійшла інформація, що в м. Суми по вул. Прокоф’єва горить автомобіль BMW 318, а також спостерігається задимлення автомобіля FIAT Qubo.
На місце події виїхало відділення чергового караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вже через 3 хв рятувальники прибули на місце події. В цей момент вогонь повністю охопив моторний відсік, лобове та праве бокове скло, 2 передні колеса, панель приладів, фари, лакофарбове покриття на площі до 5 м. кв легковика BMW 318. У автомобіля FIAT Qubo горів моторний відсік, ліве переднє колесо, лакофарбове покриття на площі до 2 м. кв, лобове та ліве бокове скло. Через сильну дію температури виникла загроза поширення полум’я на інші транспортні засоби, що були припарковані поряд з епіцентром пожежі.
 
О 03:14 пожежу локалізували, о 03:35 ліквідували.
 
Остаточна причина пожежі встановлюється.
 
Всього на місце події працювало 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 
Общество Пожар авто
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