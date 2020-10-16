У Сумах вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів (ВІДЕО) 23 травня о 03:02 до рятувальників надійшла інформація, що в м. Суми по вул. Прокоф’єва горить автомобіль BMW 318, а також спостерігається задимлення автомобіля FIAT Qubo.

На місце події виїхало відділення чергового караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вже через 3 хв рятувальники прибули на місце події. В цей момент вогонь повністю охопив моторний відсік, лобове та праве бокове скло, 2 передні колеса, панель приладів, фари, лакофарбове покриття на площі до 5 м. кв легковика BMW 318. У автомобіля FIAT Qubo горів моторний відсік, ліве переднє колесо, лакофарбове покриття на площі до 2 м. кв, лобове та ліве бокове скло. Через сильну дію температури виникла загроза поширення полум’я на інші транспортні засоби, що були припарковані поряд з епіцентром пожежі.

О 03:14 пожежу локалізували, о 03:35 ліквідували.

Остаточна причина пожежі встановлюється.

Всього на місце події працювало 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.