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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:48357

Ночью в Сумах на Прокофьева сгорело авто (видео)

Сегодня, 23 мая, около 3 часов утра, возле жилых домов по ул. Прокофьева произошло возгорание автомобиля.

На место ЧП прибыли пожарные. По словам очевидцев, автомобиль загорелся из-за поджога, пишет 0542.ua.

Общество Пожар авто
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