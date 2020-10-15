Ночью в Сумах на Прокофьева сгорело авто (видео)

На место ЧП прибыли пожарные. По словам очевидцев, автомобиль загорелся из-за поджога, пишет 0542.ua.
Пожар произошел 8 мая, ночью, в 00:55 в селе Собичево Шосткинской громады....
18 ноября в 23:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании ВАЗ-2109 на частном дворе на ул. Пригородской в...
17 октября в 16:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании седельного тягача «DAF» с полуприцепом на трассе Киев...
15 октября, в 22:14 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ-2110 по ул. Горького в...
14 октября в 11:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «ВАЗ» по ул. Прорезная в...