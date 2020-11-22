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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине легковушка въехала в сеялку: погибли двое

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.

22 мая в 22:30 в полицию поступило сообщение, что вблизи села Хмелевка Роменского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трактора с сеялкой.

По предварительным данным автомобиль «ВАЗ 2109» въехал в сеялку, что привело к смерти водителя и пассажирки, другая пассажирка получила телесные повреждения, ей оказывается медицинская помощь. На месте работала следственно-оперативная группа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Смертельное ДТП
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