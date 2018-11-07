Крах завода. Как Сумское НПО продало арестованный отель и почему это не уменьшило долги по зарплате (видео) На сумской отель «Юбилейный» из-за долгов по зарплате его владельца - Сумского научно-производственного объединения - исполнители наложили четыре аресты.

Своим бывшим и нынешним работникам предприятие задолжало около 200 млн гривен. Продажа отеля могла хотя бы частично погасить долги. Почему заводчанам денег не заплатили - во второй части расследования команды «Под прицелом» о схемах вывода средств с завода, пишет Суспільне.