Своим бывшим и нынешним работникам предприятие задолжало около 200 млн гривен. Продажа отеля могла хотя бы частично погасить долги. Почему заводчанам денег не заплатили - во второй части расследования команды «Под прицелом» о схемах вывода средств с завода, пишет Суспільне.
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