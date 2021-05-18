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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:26441

В Сумах отбили здание облсовета от митингующих

На Сумщине подразделения территориальных обороны отрабатывают практические задачи по охране и защите админзданий.

Сегодня, 22 мая, участники учебных сборов выполняли практическое задание - имитацию захвата административного здания. Конечно, для этого выбрали административное здание, где располагаются Сумская облгосадминистрация, Сумской областной совет и Сумской городской совет.

Участвовали в учениях подразделения территориальной обороны во взаимодействии с правоохранительными органами, подразделениями ГСЧС, Нацгвардии. Замысел был такой, что митингующие пытаются захватить облгосадминистрацию. Диверсионно-разведывательная группа, которая пыталась захватить здание, была ликвидирована.

Командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сирский сообщил, что кроме Сумской, такие учения проходят и в других приграничных областях - Харьковской и Черниговской.

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