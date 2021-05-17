На Сумщині передчасно помер поліцейський

Майор поліції Сергій Науменко перебував на посаді старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 (м.Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області. Він тривалий час працював в органах внутрішніх справ України.
Нехай добрий, світлий спомин про Сергія назавжди залишається у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була найголовнішою в житті, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть! У пам’яті колег Сергій назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи. Особовий склад поліції Сумщини сумує з приводу цієї непоправної втрати та висловлює щирі співчуття родині померлого. Вічна світла пам'ять колезі.
Відділ комунікації поліції Сумської області
21 мая вечером в результате тяжелой болезни перестало биться сердце руководителя Шосткинской станции юннатов Сергея Корниенко....
Роменский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие, искренние соболезнования семье Кобзаренко Анатолия Дмитриевича....
Літературну спільноту Сумщини спіткала непоправна втрата – відійшов за межу Вічності керівник літературно-мистецького клубу «Грань» та літературної студії «Літера»...
На выходных в Турции погибли студенты СумГУ....
Об трагедии сообщается на странице Института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ в Фейсбуке....