На Сумщині передчасно помер поліцейський Керівництво та особовий склад поліції Сумщини висловлюють глибокі співчуття сім’ї та рідним майора поліції Сергія Науменка, який передчасно пішов із життя сьогодні, 22 травня. Йому було лише 41 рік.

Майор поліції Сергій Науменко перебував на посаді старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 (м.Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області. Він тривалий час працював в органах внутрішніх справ України.

Нехай добрий, світлий спомин про Сергія назавжди залишається у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була найголовнішою в житті, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть! У пам’яті колег Сергій назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи. Особовий склад поліції Сумщини сумує з приводу цієї непоправної втрати та висловлює щирі співчуття родині померлого. Вічна світла пам'ять колезі.

Відділ комунікації поліції Сумської області