Ушел из жизни директор Шосткинской станции юных натуралистов 21 мая вечером в результате тяжелой болезни перестало биться сердце руководителя Шосткинской станции юннатов Сергея Корниенко.

Об этом сообщают друзья и знакомые Сергея Владимировича.

Он посвятил педагогической деятельности 35 лет своей жизни. Из них более 30 возглавлял Шосткинскую СЮН. Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Его руками в Шостке было высажено много деревьев, кустов и цветов, он прививал многим поколениям горожан любовь и уважение к природе. Возглавляя Станцию юных натуралистов, Сергей Владимирович, по образованию учитель географии, вел кружки «Юные знатоки растений», «География растений», пишет Шостка.инфо.