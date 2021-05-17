Ушел из жизни директор Шосткинской станции юных натуралистов

Об этом сообщают друзья и знакомые Сергея Владимировича.
Он посвятил педагогической деятельности 35 лет своей жизни. Из них более 30 возглавлял Шосткинскую СЮН. Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Его руками в Шостке было высажено много деревьев, кустов и цветов, он прививал многим поколениям горожан любовь и уважение к природе. Возглавляя Станцию юных натуралистов, Сергей Владимирович, по образованию учитель географии, вел кружки «Юные знатоки растений», «География растений», пишет Шостка.инфо.
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