На Сумщине поймали рыбных браконьеров

В общем, 50- и 36-летний местные жители незаконно выловили 23 щуки, 6 белых карасей, 9 красных карасей, 11 окуней, 12 линь, 42 плотвы и 7 головешек.
С места происшествия изъята рыба, электроудочка и 2 аккумулятора.
В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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