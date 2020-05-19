На Сумщине поймали рыбных браконьеров В ходе отработки операции «Нерест» сотрудниками полиции отделения полиции №1 (г. Кролевец) совместно с областной экологической инспекцией на окраине села Губаревщина задержали двух человек, которые осуществляли незаконный лов рыбы с помощью электроудочки.

В общем, 50- и 36-летний местные жители незаконно выловили 23 щуки, 6 белых карасей, 9 красных карасей, 11 окуней, 12 линь, 42 плотвы и 7 головешек.

С места происшествия изъята рыба, электроудочка и 2 аккумулятора.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.