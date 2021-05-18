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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:24325

Иностранного бандита и разбойника выдворяют с территории Украины

На Сумщине полицейские инициировали принудительное выдворение с территории Украины иностранца, который отбывал наказание за разбой и бандитизм.

Выдворении иностранца инициировали сотрудники управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с сотрудниками Управления Государственной миграционной службы Украины в Сумской области.

Как установили сотрудники полиции, мужчина, который отбывал наказание за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 «Разбой» и ст. 257 «Бандитизм» Уголовного кодекса Украины, находится на территории Украины незаконно и без документов.

Относительно иностранца составлен протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас он помещен в Николаевский пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для последующего выдворения за пределы территории Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Выдворение
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