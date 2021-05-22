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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:35197

На Сумщине 121 новый случай заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 22 мая в Сумской области 76 279 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 121 человека (Белопольский район - 15, Великописаревский район - 4, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 4, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Липоводолинский район - 15, Недригайловский район - 6, Ромны - 5, Роменский район - 3, Середина-Будский район - 1, Сумы - 41, Сумской район - 5, Тростянецкий район - 1, Шостка – 13, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1264 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Краснопольский район - 1, Недригайловский район - 1, Сумы - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 72 038 человек, из них за минувшие сутки - 222 (Белопольский район - 4, Великописаревский район - 4, Глухов - 22 Глуховский район - 8, Конотоп - 68, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 7, Недригайловский район - 7, Ахтырка - 3, Ромны - 1, Роменский район - 1, Середина-Будский район - 2, Сумы - 60, Сумской район - 10, Тростянецкий район - 7, Шостка - 13, Ямпольский район - 1).

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Общество Коронавирус
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