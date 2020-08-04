Сумчанка выиграла этап Кубка Европы по стрельбе из лука

Сборная команда Украины в составе двух львовянок Анастасии Фадеевой, Дзвениславы Черник и сумчанки Дарьи Коваль стала победителем Кубка Европы среди кадеток. В финале наши лучницы перестреляли француженок 6:0.
В миксте среди юниоров бронзовую медаль завоевали харьковчанка Ирина Третьякова и сумчанин Артема Овчинникова, которые также были точнее французов.
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