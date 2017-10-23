Ремонт фонтана «Садко» в Сумах оценили в три миллиона гривен

Столько попросил директор сумского департамента инфраструктуры Александр Журба на заседании бюджетной комиссии. Чиновник говорит: ремонт нужно делать срочно, пишет Суспільне.
- У нас - аварийная ситуация на фонтане «Садко». Кабель порван. Монтировали флаг - труба повредили. Гидроизоляция нарушена: на фонтане клумбу заливает. В связи с этим надо будет менять покрытие полностью, - говорит чиновник депутатам.
- Сколько средств вам нужно?
- Около двух тысяч квадратных метров покрытия надо менять. Не меньшее трех миллионов.
- Какое покрытие? Плитка?
- Да, плитка, - отметил он.
21 мая работы продолжались на ступеньках у фонтана. Выполняет их предприятие «Гранд-Буд».
Напомним: в феврале глава облгосадминистрации Василий Хома анонсировал всеукраинский проект по установлению крупнейших флагов Украины в регионах. Какой это будет флагшток и флаг в Сумах, и какова стоимость всего проекту, пока неизвестно.
На этой неделе в Сумах воле фонтана «Садко» ведутся работы по благоустройству....
Сегодня, 19 мая, Сумской горсовет принял решение предать фонтан «Садко» на баланс департаменту инфраструктуры....
Работники КП «Зеленстрой» сегодня обновляют клумбу у фонтана «Садко» в Сумах....
Каскадный фонтан «Садко» заработает в субботу, 28 апреля....
В следующем году планируется реконструкция фонтана «Садко»....