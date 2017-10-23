Ремонт фонтана «Садко» в Сумах оценили в три миллиона гривен На ремонт коммуникаций фонтана «Садко» в Сумах и новую плитку нужно три миллиона гривен.

Столько попросил директор сумского департамента инфраструктуры Александр Журба на заседании бюджетной комиссии. Чиновник говорит: ремонт нужно делать срочно, пишет Суспільне.

- У нас - аварийная ситуация на фонтане «Садко». Кабель порван. Монтировали флаг - труба повредили. Гидроизоляция нарушена: на фонтане клумбу заливает. В связи с этим надо будет менять покрытие полностью, - говорит чиновник депутатам.

- Сколько средств вам нужно?

- Около двух тысяч квадратных метров покрытия надо менять. Не меньшее трех миллионов.

- Какое покрытие? Плитка?

- Да, плитка, - отметил он.

21 мая работы продолжались на ступеньках у фонтана. Выполняет их предприятие «Гранд-Буд».

Напомним: в феврале глава облгосадминистрации Василий Хома анонсировал всеукраинский проект по установлению крупнейших флагов Украины в регионах. Какой это будет флагшток и флаг в Сумах, и какова стоимость всего проекту, пока неизвестно.