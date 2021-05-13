Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины

В соревнованиях приняло участие 444 спортсмена из всех регионов Украины, в том числе 23 с Сумщины. В сумме они присели команде области 8-е место.
В личном зачете первые места заняли:
- Андрей Нечипоренко в беге на 400 м;
- мужская эстафетная команда 4х100 м (Руслан Клочко, Денис Босенко, Владислав Наталуха и Максим Штакин);
- мужская эстафетная команда 4х100 м (Никита Аверлюков, Кирилл Кошаренко, Андрей Нечипоренко и Максим Романов);
- женская эстафетная команда 4х400 м (Валентина Авраменко, Диана Гончаренко, Анна Мельник и Анжелика Рачковская).
Вторыми были:
- Николай Рущак в спортивной ходьбе на 10000 м;
- женская эстафетная команда 4х100 м (Валентина Авраменко, Диана Гончаренко, Анна Мельник и Анжелика Рачковская).
Третьими:
- Диана Гончаренко в беге на 100 м и 200 м;
- София Крыловецкая и Егор Шелест в спортивной ходьбе на 10000 м;
Четвертое место в семиборье заняла Лариса Голубовская.
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