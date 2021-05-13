Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины 20-21 мая во Львове проходил Командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юниоров.

В соревнованиях приняло участие 444 спортсмена из всех регионов Украины, в том числе 23 с Сумщины. В сумме они присели команде области 8-е место.

В личном зачете первые места заняли:

- Андрей Нечипоренко в беге на 400 м;

- мужская эстафетная команда 4х100 м (Руслан Клочко, Денис Босенко, Владислав Наталуха и Максим Штакин);

- мужская эстафетная команда 4х100 м (Никита Аверлюков, Кирилл Кошаренко, Андрей Нечипоренко и Максим Романов);

- женская эстафетная команда 4х400 м (Валентина Авраменко, Диана Гончаренко, Анна Мельник и Анжелика Рачковская).

Вторыми были:

- Николай Рущак в спортивной ходьбе на 10000 м;

- женская эстафетная команда 4х100 м (Валентина Авраменко, Диана Гончаренко, Анна Мельник и Анжелика Рачковская).

Третьими:

- Диана Гончаренко в беге на 100 м и 200 м;

- София Крыловецкая и Егор Шелест в спортивной ходьбе на 10000 м;

Четвертое место в семиборье заняла Лариса Голубовская.