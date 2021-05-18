Липоводолинский «Альянс» поделили очки с лидером Сегодня, 21 мая, проходят игры 27-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» играл в гостях против лидера первой лиги ривненского «Вереса».

Поведя в счете 0:2 в первом тайме (отличились Руслан Писный на 21-й минуте и Константин Ярошенко на 28-й), во втором гости пропустили трижды при незабитом пенальти у хозяев, но сумели вырвать ничью на 88-й минуте – дубль оформил Ярошенко.

В итоге 3:3, у липоводолинцев 44 очка в 27 играх, и пока 7-е место в турнирной таблице. А вот «Вересу» не удалось досрочно оформить путевку в Премьер-лигу, от 4-го места за 3 тура его отделяет 8 очков.