Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:44314

На Сумщине полиция поймала воровку, которая похитила с чужого огорода элитные саженцы

Деревца яблонь, груши, черешни, абрикоса, кустики клубники и агроволокно похитила с чужого земельного участка 57-летняя жительница одного из населенных пунктов на Шосткинщине.

В полицию с заявлением о краже обратился 59-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что его дачного участка в поселке Воронеж были похищены недавно посаженные деревца яблонь, груши, черешни, абрикоса, а еще 30 кустиков клубники и 10 метров агроволокна. Пострадавший оценил нанесенный ему ущерб на сумму более полутора тысяч гривен.

Участковые офицеры полиции, которые обслуживают этот населенный пункт, опросили соседей заявителя и установили причастность к краже 57-летней местной жительницы. Женщину допросили, и она призналась в содеянном.

По словам подозреваемой, красивые деревца с бирками на чужом огороде она заметила за несколько дней до совершенного преступления. Ей так захотелось иметь их в собственной усадьбе, что она решилась на кражу. Похищенные саженцы фруктовых деревьев она посадила у себя, а кустики клубники якобы потеряла по дороге домой.

Похищенное, кроме ягодных, правоохранители изъяли и вернули владельцу. В отношении женщины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Окончательное наказание ей определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине серийному вору дали 5 лет
Сегодня 14:22

На Сумщине серийному вору дали 5 лет

Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 39-летнего серийного вора из г. Белополье....

В Шостке полиция охраны задержала воров-неудачников
Сегодня 11:15

В Шостке полиция охраны задержала воров-неудачников

Двое шосткинцев посреди ночи вломились в торговую палатку в расчете на легкую добычу, но охранная сигнализация и оперативность полицейских помешала...

В Ахтырке полицейские поймали 23-летнего серийного вора
18.05.2021 17:00

В Ахтырке полицейские поймали 23-летнего серийного вора

Ранее судимый местный житель совершал кражи из гаражных помещений горожан, за что теперь понесет уголовную ответственность....

На Сумщине поймали серийного вора
18.05.2021 14:47

На Сумщине поймали серийного вора

Заходя в гости к знакомым, злоумышленник, идя прихватывал оттуда понравившиеся вещи....

На Сумщине рецидивист дважды обокрал нежилой дом
18.05.2021 12:55

На Сумщине рецидивист дважды обокрал нежилой дом

В поисках денег на спиртное, ранее судимый 64-летний мужчина дважды проник в чужой дом, в котором никто не проживает, и...

Новости

На Сумщине 191 новый случай заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)
Сегодня 08:42
Липоводолинский «Альянс» поделили очки с лидером
Сегодня 19:30
На дезинфекцию пунктов ВНО потратят 428 тыс. грн
Сегодня 17:52
На Сумщине полиция поймала воровку, которая похитила с чужого огорода элитные саженцы
Сегодня 17:44
У Сумах нагородили Народних Героїв України
Сегодня 17:24
На Сумщине будут искать самый лучший туалет в спортшколах
Сегодня 17:13
Люблін запрошує волонтерів з Сум
Сегодня 17:10
Сумський прикордонний загін інформує про правила перетинання кордону громадянами України, у тому числі й неповнолітніми дітьми
Сегодня 17:04
Директора сумского водоканала отстранили от должности и отправили под ночной домашний арест
Сегодня 16:51
Под Тростянцом началось строительство нового ФАПа
Сегодня 16:31
У Сумах шукають членів міської молодіжної ради
Сегодня 15:48
В Сумах достали из реки тело пропавшего индийца
Сегодня 15:32
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.