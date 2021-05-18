На Сумщине полиция поймала воровку, которая похитила с чужого огорода элитные саженцы Деревца яблонь, груши, черешни, абрикоса, кустики клубники и агроволокно похитила с чужого земельного участка 57-летняя жительница одного из населенных пунктов на Шосткинщине.

В полицию с заявлением о краже обратился 59-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что его дачного участка в поселке Воронеж были похищены недавно посаженные деревца яблонь, груши, черешни, абрикоса, а еще 30 кустиков клубники и 10 метров агроволокна. Пострадавший оценил нанесенный ему ущерб на сумму более полутора тысяч гривен.

Участковые офицеры полиции, которые обслуживают этот населенный пункт, опросили соседей заявителя и установили причастность к краже 57-летней местной жительницы. Женщину допросили, и она призналась в содеянном.

По словам подозреваемой, красивые деревца с бирками на чужом огороде она заметила за несколько дней до совершенного преступления. Ей так захотелось иметь их в собственной усадьбе, что она решилась на кражу. Похищенные саженцы фруктовых деревьев она посадила у себя, а кустики клубники якобы потеряла по дороге домой.

Похищенное, кроме ягодных, правоохранители изъяли и вернули владельцу. В отношении женщины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Окончательное наказание ей определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.