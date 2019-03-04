У Сумах нагородили Народних Героїв України

Під час церемонії посмертно отримали ордени добровольці – Святослав Горбенко, друг Скельд, та Дмитро Волонтирець, друг Волина. Тризубці вручили сім’ям загиблих героїв. Перший, один з наймолодших загиблих на цій війні, пішов на війну з «Правим сектором», а другий – з полком «Азов», пише Трибуна.

Нагороди з синьо-жовтими колодками, які видають медикам, журналістам, громадським діячам і волонтерам, які дотепер значно підтримують наших захисників, отримали троє – дві жінки, які надають медичну допомогу безпосередньо на лінії вогню, – Ірина Митрофанова, позивний Яринка, та Оля, позивний Весна, і невтомний волонтер із Харкова Олег Абрамичев, якого на війні добре знають за позивним Піротехнік.









Бойові ордени в п’ятницю отримають шестеро бійців. Серед них піхотинець Олег Лотоцький, який доставляв боєприпаси у найгарячіші миті воєнних операцій і рятував життя бійців під прицілом снайпера.





Доброволець Степан Трач, друг Гонта. Цей дуже скромний чоловік не покидає фронт з 2014 року, співпрацюючи із збройними силами України, виконуючи спецоперації. Андрій Лагутін, у минулому чемпіон Європи і рекордсмен світу з підводної стрільби по мішеням, тренер збірної України та провідний спортсмен світу з підводного полювання, на війні став високоефективним розвідником.





Олег Посохов, позивний Японець, колишній швець-взуттєвик і доброволець, який попри особисте серйозне поранення, надавав допомогу пораненим в Пісках та мужньо проявив себе в бою за Донецький аеропорт. Чоловік продовжує захищати Україну дотепер – на нагородження приїхав з Донецької області.









Володимир Русецький, позивний Метеор, у лютому цьогоріч, коли противник розпочав прицільний обстріл позиції Голландець, здійснив вогневе ураження позиції противника, знешкодивши живу силу незаконних збройних формувань. Під час попередніх ротацій він також неодноразово проявив мужність та героїчно просував лінію фронту вперед. Про роботу десантника Андрія Дідушка поки широко говорити не можна, але він приносить величезну користь країні. Прийшовши в армію по мобілізації ще у 2014 році, він продовжує справу по захисту країни.



