На Сумщине будут искать самый лучший туалет в спортшколах Сумская облгосадминистрация направила руководителям спортшкол предложение принять участие в конкурсе «Лучшая туалетная комната 2021».

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Яна Зинкевич, обнародовав соответствующие документы.

«Что я только что прочитала? Без комментариев. Теперь учебные заведения должны прислать 5-6 фото туалета, для участия в конкурсе «Лучший туалет 2021», - отметила Зинкевич.

Она обнародовала документы Сумской ОГА, в которых учебным заведениям предложено принять участие в указанном конкурсе «Лучшая туалетная комната BEST WC».

Документ разослан «директорам детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва». Им предложили принять участие в конкурсе, отправив заявку и «5-6 фотографий уборной или короткое видео» на почту конкурса.

На сайте конкурса указано, «BEST WC» - «первая всеукраинская система рейтингов оценки туалетных комнат в общественных заведениях Украины с возможностью привлечения международных независимых эко-оценщиков, цель которой стимулировать общественные учреждения к повышению уровня обслуживания посетителей и привлечь внимание мирового сообщества к современным услугам в Украинский заведениях».

«Конкурс является социальным проектом. По нашему мнению, общественные туалеты - это показатель цивилизационного развития страны. Мы убеждены, что конкурс поможет установить достойные стандарты для уборных в Украине», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится уже в третий раз. В этом году он стартовал в начале марта. В этом году конкурс посвящен борьбе с COVID 19.

Победитель конкурса обычно получает соответствующий сертификат и наклейку «Лучшая туалетная комната».

Например, в 2019 году призером стала Киевская городская госадминистрация.