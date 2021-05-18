Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:13182

На Сумщине будут искать самый лучший туалет в спортшколах

Сумская облгосадминистрация направила руководителям спортшкол предложение принять участие в конкурсе «Лучшая туалетная комната 2021».

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Яна Зинкевич, обнародовав соответствующие документы.

«Что я только что прочитала? Без комментариев. Теперь учебные заведения должны прислать 5-6 фото туалета, для участия в конкурсе «Лучший туалет 2021», - отметила Зинкевич.

Она обнародовала документы Сумской ОГА, в которых учебным заведениям предложено принять участие в указанном конкурсе «Лучшая туалетная комната BEST WC».

Документ разослан «директорам детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва». Им предложили принять участие в конкурсе, отправив заявку и «5-6 фотографий уборной или короткое видео» на почту конкурса.

На сайте конкурса указано, «BEST WC» - «первая всеукраинская система рейтингов оценки туалетных комнат в общественных заведениях Украины с возможностью привлечения международных независимых эко-оценщиков, цель которой стимулировать общественные учреждения к повышению уровня обслуживания посетителей и привлечь внимание мирового сообщества к современным услугам в Украинский заведениях».

«Конкурс является социальным проектом. По нашему мнению, общественные туалеты - это показатель цивилизационного развития страны. Мы убеждены, что конкурс поможет установить достойные стандарты для уборных в Украине», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится уже в третий раз. В этом году он стартовал в начале марта. В этом году конкурс посвящен борьбе с COVID 19.

Победитель конкурса обычно получает соответствующий сертификат и наклейку «Лучшая туалетная комната».

Например, в 2019 году призером стала Киевская городская госадминистрация.

Фото
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 191 новый случай заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)
Сегодня 08:42
У Сумах нагородили Народних Героїв України
Сегодня 17:24
На Сумщине будут искать самый лучший туалет в спортшколах
Сегодня 17:13
Люблін запрошує волонтерів з Сум
Сегодня 17:10
Сумський прикордонний загін інформує про правила перетинання кордону громадянами України, у тому числі й неповнолітніми дітьми
Сегодня 17:04
Директора сумского водоканала отстранили от должности и отправили под ночной домашний арест
Сегодня 16:51
Под Тростянцом началось строительство нового ФАПа
Сегодня 16:31
У Сумах шукають членів міської молодіжної ради
Сегодня 15:48
В Сумах достали из реки тело пропавшего индийца
Сегодня 15:32
В Сумах будут судить сутенершу, которая вовлекла в проституцию подростков
Сегодня 15:28
На Сумщине муж переломал жене ребра
Сегодня 15:21
В Сумах в Доме Олеся хотят создать Центр соцпомощи и реабилитации ветеранов АТО / ООС
Сегодня 14:56
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.