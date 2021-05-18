Сумський прикордонний загін інформує про правила перетинання кордону громадянами України, у тому числі й неповнолітніми дітьми З настанням літнього туристичного сезону залишається актуальним питання виїзду дітей за кордон на відпочинок, оздоровлення тощо. Для того, щоб подорож дітей була комфортною і без зайвих клопотів, Сумський прикордонний загін нагадує і наголошує про необхідність уважніше ставитися до оформлення документів на дітей та надає роз’яснення щодо порядку виїзду за кордон даної категорії громадян.

З цих питань радимо громадянам консультуватися з туристичними фірмами, послугами яких вони користуються. Також необхідну інформацію можна отримати на офіційному вебсайті прикордонного відомства у розділі «Перетин кордону/КПВВ» (е-mail: dpsu.gov.ua).

Перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю, якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу.

Порядок виїзду за кордон дітей визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (зі змінами).

Відповідно до зазначених Правил, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі. Виїжджати з України в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, можна за нотаріально посвідченою згодою обох батьків.

Цими ж Правилами встановлено низку визначень коли не потрібно надавати нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Більш детально про Правила перетинання державного кордону громадянами України, у тому числі й неповнолітніми дітьми, можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text

З усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua.