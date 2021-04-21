Директора сумского водоканала отстранили от должности и отправили под ночной домашний арест

Напомним: подозреваемому в получении взятки депутату Сумского горсовета Анатолию Сагачу сообщено о подозрению в нанесении 2,6 млн грн убытков КП «Горводоканал», директором которого он является.
Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець 20 апреля сообщил о подозрении директору коммунального предприятия Сумского городского совета, служебная халатность которого нанесла 2,6 млн грн убытков предприятию (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
По данным следствия, директор указанного предприятия, который также является депутатом Сумского городского совета VIII созыва, в течение 2018-2020 годов не обеспечил своевременную уплату налогов, а именно рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Таким образом, предприятие уклонилось от уплаты 8,5 млн грн налога. Несмотря на то, что предприятие признало налоговый долг и в настоящее время его добровольно уплачено в бюджет, на указанную сумму были начислены 2,6 млн грн штрафных санкций и пени. Следовательно, из-за ненадлежащего выполнения директором предприятия своих служебных обязанностей коммунальному предприятию нанесен ущерб на вышеуказанную сумму.
В этот же день указанном избраннику также сообщено о подозрении по факту получения 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за положительное голосование по установлению границ нескольких земельных участков в г. Сумы (ч. 4 ст. 368 УК Украины).
Противоправную деятельность лица разоблачен следственным управлением Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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