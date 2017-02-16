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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:21421

На Сумщине муж переломал жене ребра

За нанесение жене телесных повреждений мужчину привлекут к уголовной ответственности.

О пациентке с поломанными ребрами полицейских проинформировали медики. В больницу выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

По словам 38-летней пострадавшей, телесные повреждения ей нанес собственный муж. Несколько дней после избиения она терпела боль, а когда уже совсем стало плохо - обратилась в больницу.

Правоохранители разыскали и допросили 40-летнего обидчика женщины. Он признался в содеянном и рассказал полицейским мотивы совершенного им преступления. По его словам, жены несколько дней не было дома, и он стал интересоваться у односельчан о ее месте пребывания. Нашел ее в доме знакомого, где она употребляла спиртные напитки. Пытался забрать домой, однако жена сопротивлялась и наотрез отказывалась покидать дом товарища. Разозлившись - избил ее.

Соседи семьи рассказывают, что пара живет вместе давно, воспитывают общую дочь. Однако ссоры в их семье не редкость, возникают из-за употребления алкоголя.

По факту нанесения умышленного средней тяжести телесного повреждения в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются.

Право Телесные повреждения
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