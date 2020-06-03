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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах в Доме Олеся хотят создать Центр соцпомощи и реабилитации ветеранов АТО / ООС

Такую возможность обсуждали во время рабочей встречи Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, заместителя главы Сумской облгосадминистрации Вячеслава Печененко и начальника областного отдела Министерства по делам ветеранов Николая Бордюгова с представителями Международной организации по миграции.

Во время встречи эксперт по реинтеграции ветеранов Международной организации по миграции Елена Станникова представила участникам мероприятия проект «Социально-экономическая поддержка реинтеграции ветеранов конфликта на Востоке Украины и членов их семей».

«Этот проект реализуется в Украине с 2018 года и финансируется за счет ЕС. Это уже вторая фаза проекта, она стартовала в январе этого года и завершится в 2022 году. Проект будет внедряться по всей территории Украины. Общий его бюджет - 2 млн евро. Основной партнер проекта - Министерство по делам ветеранов, а получателями помощи являются ветераны и члены их семей, а также члены семей внутренне перемещенных лиц», - рассказала эксперт.

Начальник областного отдела Министерства по делам ветеранов Николай Бордюгов сообщил, что есть идея создания в области Центра социальной помощи и психологической реабилитации ветеранов АТО / ООС. Центр может появиться в г. Сумы по ул. Петропавловской, 83.

Главный архитектор области Владимир Быков рассказал, что этот дом исторический, ведь здесь жила в свое время Александра Васильевна Кандыба, мать известного украинского поэта, уроженца Сумщины Олександра Олеся, который и сам периодически жил в этом доме, о чем напоминает установленная на фасаде дома мемориальная доска.

«Мы думали создать здесь комнату Олеся. Также здесь будет союз архитекторов и Центр социальной помощи и психологической реабилитации ветеранов АТО / ООС. Такой симбиоз будет полезным и интересным», - подчеркнул он.

Общество Музей Олеся Областной центр АТО
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