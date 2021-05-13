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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:17178

У Сумській бібліотеці відкрилася нова виставка

З нагоди Дня вишиванки у Сумській центральній міській бібліотеці імені Т.Г. Шевченка відкрилася художня виставка «Душі моєї вишиванка».

Цьогоріч це свято яскравого етнічного стилю відзначало своє 15-річчя.

У відділі літератури з мистецтва проходить виставка робіт вихованців зразкової «Майстерні художньої вишивки та бісероплетіння» Сумського палацу дітей та юнацтва та їх досвідченого педагога, відомої сумської майстрині-вишивальниці Наталії БАБЕНКО, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Більшість сорочок і рушників, що представлені в експозиції, вишиті у техніці «білим по білому».

Виставка працюватиме до 30 травня.

Досуг Выставка Вышиванки
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