У Сумській бібліотеці відкрилася нова виставка

Цьогоріч це свято яскравого етнічного стилю відзначало своє 15-річчя.
У відділі літератури з мистецтва проходить виставка робіт вихованців зразкової «Майстерні художньої вишивки та бісероплетіння» Сумського палацу дітей та юнацтва та їх досвідченого педагога, відомої сумської майстрині-вишивальниці Наталії БАБЕНКО, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Більшість сорочок і рушників, що представлені в експозиції, вишиті у техніці «білим по білому».
Виставка працюватиме до 30 травня.
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