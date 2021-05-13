У Сумській бібліотеці відкрилася нова виставка

Цьогоріч це свято яскравого етнічного стилю відзначало своє 15-річчя.

У відділі літератури з мистецтва проходить виставка робіт вихованців зразкової «Майстерні художньої вишивки та бісероплетіння» Сумського палацу дітей та юнацтва та їх досвідченого педагога, відомої сумської майстрині-вишивальниці Наталії БАБЕНКО, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Більшість сорочок і рушників, що представлені в експозиції, вишиті у техніці «білим по білому».

Виставка працюватиме до 30 травня.