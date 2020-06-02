Під Сумами лунали вибухи: чому навчилися резервісти Сумщини на зборах?

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На бутафорському блок-пості – все як і на кордоні. Зупиняють автівки, перевіряють документи та транспорт – чи везуть щось заборонене, наприклад, зброю.
"Були навчання з мінно-вибухової справи, з топографії, з тактичної медицини, відпрацювання власне того, що було продемонстровано", – розповідає резервіст Денис Карабань.
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