Під Сумами лунали вибухи: чому навчилися резервісти Сумщини на зборах? Охороняли кордон, слідкували за порядком, вправлялись у стрільбі – це неповний перелік того, що відбувалося на околиці Сум ввечері 20 травня.

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На бутафорському блок-пості – все як і на кордоні. Зупиняють автівки, перевіряють документи та транспорт – чи везуть щось заборонене, наприклад, зброю.

Резервісти відпрацьовують злагодженість дій – цьому їх навчали останні сім днів.

"Були навчання з мінно-вибухової справи, з топографії, з тактичної медицини, відпрацювання власне того, що було продемонстровано", – розповідає резервіст Денис Карабань.

Також вчили надавати домедичну допомогу: собі та іншим.

"Ми створюємо стресову ситуацію, для цього використовуємо гранати, щоб люди вже мали якісь тактичні навички, щоб це було, як інстинкт. Щось трапилося – граната, шум, вони працюють", – розповідає інструктор із тактичної медицини Сергій Червяченко.

Показали Суспільному до 10 різних локацій. На кожній відпрацьовували, каже речник військкомату Олександр Бондаренко, найгірші сценарії. Наприклад, як у випадку, потреби, мають захищати адміністративні будівлі.

"Відпрацювали на "відмінно". Я думаю, що наступні збори й ці заходи, які ще будуть продовжені на цих територіальних зборах пройдуть на найвищому рівні. Хлопці вмотивовані. Більшість із них залишилися зі зборів, які були у 2018 році та зараз вони теж тут знаходяться", – говорить начальник територіального відділу Міністерства у справах ветеранів Микола Бордюгов.