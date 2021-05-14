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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:29266

Под Сумами фейковый врач выманил у пенсионерки 38 тыс. гривен

Злоумышленники вновь использовали известную мошенническую схему «с сыном», которому срочно понадобились деньги на лечение. По данному факту в полиции открыли уголовное производство и ведут поиски аферистов.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 83-летняя женщина и рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам заявительницы, около двух часов дня ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся врачом. В разговоре отметил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и теперь нуждается в срочном лечении. Для помощи родственнику женщина должна была немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их через курьера, который придет к ней домой.

Напуганная женщина четко выполнила все указания своего телефонного собеседника и передала курьеру денежные средства в сумме 38000 гривен.

И только после того, как позвонила сыну, поняла, что имела дело с мошенниками.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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