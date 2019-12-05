Люблін запрошує волонтерів з Сум Місто-побратим Люблін у рамках найбільшої європейської програми волонтерства «Європейського Корпусу Солідарності» запрошує молодих людей віком 18-30 років на тритижневі волонтерські програми.

Під час перебування у Любліні волонтери візьмуть участь в організації та промоції люблінських міжнародних заходів:

Фестивалю «Інші звучання» (13 червня – 3 липня) Карнавалу циркачів (11 – 31 липня) Ягеллонського ярмарку (08 – 28 серпня) Конгресу транскордонної співпраці (22 вересня – 12 жовтня)

Ці програми дозволять волонтерам здобути новий досвід, отримати унікальні знання та розвинути свої вміння з організації масштабних заходів.

Окрім цього українські волонтери матимуть можливість пізнати польську культуру та мову, завести нових друзів і розширити мережу професійних контактів.

У рамках проєкту місто Люблін забезпечить учасникам проєкту:

покриття коштів на проїзд, проживання, харчування та кишенькові витрати;

навчальну програму і тренінги, відповідні до виконуваних завдань;

короткий курс польської мови;

екскурсію по Любліну.

Термін складання заявок - до 24 травня включно. Організатори зберігають за собою право на продовження терміну прийому заявок або оголосити додатковий набір.

Координатор проекту - представник Центру міжнародної співпраці Адміністарції міста Люблін Віталій ПАДАЛКА, пошта: vpadalka@lublin.eu, тел.: + 48 81 466 66 33.