Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:1079

Люблін запрошує волонтерів з Сум

Місто-побратим Люблін у рамках найбільшої європейської програми волонтерства «Європейського Корпусу Солідарності» запрошує молодих людей віком 18-30 років на тритижневі волонтерські програми.

Під час перебування у Любліні волонтери візьмуть участь в організації та промоції люблінських міжнародних заходів:

  1. Фестивалю «Інші звучання» (13 червня – 3 липня)
  2. Карнавалу циркачів (11 – 31 липня)
  3. Ягеллонського ярмарку (08 – 28 серпня)
  4. Конгресу транскордонної співпраці (22 вересня – 12 жовтня)

Ці програми дозволять волонтерам здобути новий досвід, отримати унікальні знання та розвинути свої вміння з організації масштабних заходів.

Окрім цього українські волонтери матимуть можливість пізнати польську культуру та мову, завести нових друзів і розширити мережу професійних контактів.

У рамках проєкту місто Люблін забезпечить учасникам проєкту:

  • покриття коштів на проїзд, проживання, харчування та кишенькові витрати;
  • навчальну програму і тренінги, відповідні до виконуваних завдань;
  • короткий курс польської мови;
  • екскурсію по Любліну.

Термін складання заявок - до 24 травня включно. Організатори зберігають за собою право на продовження терміну прийому заявок або оголосити додатковий набір.

Координатор проекту -  представник Центру  міжнародної співпраці Адміністарції міста Люблін Віталій ПАДАЛКА, пошта: vpadalka@lublin.eu, тел.: + 48 81 466  66 33.

Общество Волонтеры Люблин
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумских медиков из областной детской больницы возят волонтеры
28.03.2020 10:41

Сумских медиков из областной детской больницы возят волонтеры

Волонтеры откликнулись и приняли на себя вопросы подвоза медиков, работающих в Сумской областной детской клинической больнице....

Сумчан запрошують на зустріч із волонтеркою БУР
21.02.2020 08:28

Сумчан запрошують на зустріч із волонтеркою БУР

Волонтерка всеукраїнського проєкту «Будуємо Україну Разом – БУР» Оксана Бондаренко, з радістю поділиться власним досвідом волонтерства у БУРі....

Сумчане присоединились к Всеукраинскому флешмобу #letshelpbabusya
11.12.2019 14:52

Сумчане присоединились к Всеукраинскому флешмобу #letshelpbabusya

10 декабря студенты юридического факультета СНАУ присоединились к Всеукраинскому флешмобу #letshelpbabusya....

В Сумах труд волонтеров отметили грамотами
05.12.2019 17:14

В Сумах труд волонтеров отметили грамотами

Во время заседания областного Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей волонтеры области были отмечены...

Завтра в Сумах пройдет «SUMY V-DAY 2019»
05.12.2019 16:02

Завтра в Сумах пройдет «SUMY V-DAY 2019»

В пятницу, 6 декабря, в Сумах пройдет «SUMY V-DAY 2019», посвященный Международному дню волонтера....

Новости

На Сумщине 191 новый случай заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)
Сегодня 08:42
У Сумах нагородили Народних Героїв України
Сегодня 17:24
На Сумщине будут искать самый лучший туалет в спортшколах
Сегодня 17:13
Люблін запрошує волонтерів з Сум
Сегодня 17:10
Сумський прикордонний загін інформує про правила перетинання кордону громадянами України, у тому числі й неповнолітніми дітьми
Сегодня 17:04
Директора сумского водоканала отстранили от должности и отправили под ночной домашний арест
Сегодня 16:51
Под Тростянцом началось строительство нового ФАПа
Сегодня 16:31
У Сумах шукають членів міської молодіжної ради
Сегодня 15:48
В Сумах достали из реки тело пропавшего индийца
Сегодня 15:32
В Сумах будут судить сутенершу, которая вовлекла в проституцию подростков
Сегодня 15:28
На Сумщине муж переломал жене ребра
Сегодня 15:21
В Сумах в Доме Олеся хотят создать Центр соцпомощи и реабилитации ветеранов АТО / ООС
Сегодня 14:56
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.