Люблін запрошує волонтерів з Сум

Під час перебування у Любліні волонтери візьмуть участь в організації та промоції люблінських міжнародних заходів:
Ці програми дозволять волонтерам здобути новий досвід, отримати унікальні знання та розвинути свої вміння з організації масштабних заходів.
Окрім цього українські волонтери матимуть можливість пізнати польську культуру та мову, завести нових друзів і розширити мережу професійних контактів.
У рамках проєкту місто Люблін забезпечить учасникам проєкту:
Термін складання заявок - до 24 травня включно. Організатори зберігають за собою право на продовження терміну прийому заявок або оголосити додатковий набір.
Координатор проекту - представник Центру міжнародної співпраці Адміністарції міста Люблін Віталій ПАДАЛКА, пошта: vpadalka@lublin.eu, тел.: + 48 81 466 66 33.
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