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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22211

На Сумщине серийному вору дали 5 лет

Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 39-летнего серийного вора из г. Белополье.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что нигде не работающий мужчина, имеющий наркотическую зависимость, систематически обворовывал дома местных жителей. Доказана его причастность не только к похищению электроприборов, бытовой техники и металлических изделий из частных домовладений, но и к незаконному завладению скутером и детским квадроциклом.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Право Кража Приговор суда
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