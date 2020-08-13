В центре города двое подростков отобрали у сумчанина телефон Правоохранители установили, что открытую кражу телефона у жителя города по улице Засумская совершили два несовершеннолетних парня 17-ти и 15-ти лет.

В полицию обратился гражданин, который сообщил, что двое неизвестных с применением физической силы отобрали его мобильный телефон «Huawei». В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители менее чем за сутки разоблачили несовершеннолетних грабителей, но они уже успели продать похищенный телефон. Место нахождения имущества заявителя устанавливается. Одному из злоумышленников уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.