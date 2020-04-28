В Сумах копы остановили мопедиста без прав и под кайфом

На улице Ковпака экипаж патрульных обнаружил двухколесное транспортное средство, водитель которого двигался без защитного шлема. Инспекторы остановили водителя, чтобы провести профилактическую беседу. Как оказалось, он только что приобрел транспортное средство.
Во время общения с 27-летним мужчиной стражи порядка обнаружили у него признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина категорически отказался.
Документов на право управления двухколесным транспортным средством у него тоже не было. Поэтому на него инспекторы составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП. От управления гражданина отстранили.
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