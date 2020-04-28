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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:42216

В Сумах копы остановили мопедиста без прав и под кайфом

Мопедиста без права управления и с признаками опьянения остановили патрульные в областном центре.

На улице Ковпака экипаж патрульных обнаружил двухколесное транспортное средство, водитель которого двигался без защитного шлема. Инспекторы остановили водителя, чтобы провести профилактическую беседу. Как оказалось, он только что приобрел транспортное средство.

Во время общения с 27-летним мужчиной стражи порядка обнаружили у него признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина категорически отказался.

Документов на право управления двухколесным транспортным средством у него тоже не было. Поэтому на него инспекторы составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП. От управления гражданина отстранили.

Право Без прав Под кайфом
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