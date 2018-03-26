В облгосадминистрации создана рабочая группа по вопросам эффективности использования госимущества в Сумской области Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома.

Основными задачами рабочей группы является решение проблемных вопросов и поиск основных объектов, которые могут быть включены для приватизации, проведение информационной кампании с целью стимулирования приватизации, поиска эффективных инвесторов на приобретение государственного имущества.

В ОГА считают, что приватизация способствует развитию малого и среднего бизнеса, а следовательно гарантирует появление новых рабочих мест, рост благосостояния и роста налоговых поступлений в местный и государственный бюджеты.

По информации Фонда государственного имущества Украины, в 2020 году программа приватизации позволила привлечь в государственный и местные бюджеты 3 млрд гривен. В этом году планку установили еще выше - на аукционах планируется получить 12 млрд гривен поступлений.