Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:33192

В облгосадминистрации создана рабочая группа по вопросам эффективности использования госимущества в Сумской области

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома.

Основными задачами рабочей группы является решение проблемных вопросов и поиск основных объектов, которые могут быть включены для приватизации, проведение информационной кампании с целью стимулирования приватизации, поиска эффективных инвесторов на приобретение государственного имущества.

В ОГА считают, что приватизация способствует развитию малого и среднего бизнеса, а следовательно гарантирует появление новых рабочих мест, рост благосостояния и роста налоговых поступлений в местный и государственный бюджеты.

По информации Фонда государственного имущества Украины, в 2020 году программа приватизации позволила привлечь в государственный и местные бюджеты 3 млрд гривен. В этом году планку установили еще выше - на аукционах планируется получить 12 млрд гривен поступлений.

Экономика Государственное имущество Приватизация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 65 объектов госимущества подлежат приватизации
Вчера 12:17

На Сумщине 65 объектов госимущества подлежат приватизации

Об этом во время брифинга сообщил и. о. заместителя начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской...

На Сумщине выставлено на приватизацию 31 здание
14.05.2021 14:31

На Сумщине выставлено на приватизацию 31 здание

В рамках малой приватизации в Сумской области готовятся аукционы по продаже 31 объекта недвижимости, большинство из которых - нежилые здания....

В рамках «большой приватизации» попытаются продать «Сумыхимпром»
29.04.2021 17:47

В рамках «большой приватизации» попытаются продать «Сумыхимпром»

В рамках «большой приватизации» к продаже готовят ОА «Сумыхимпром»....

05.06.2018 15:49

В Сумах снова продали коммунальные квадратные метры за копейки

В мае в Сумах приватизировали два нежилых помещения, сообщают в Департаменте обеспечения ресурсных платежей....

26.03.2018 09:46

Отмена приватизации «Сумыоблэнерго» связано с противостоянием президента и премьера – СМИ

Издание «Капитал» со ссылкой на свой источник в Кабинете Министров пишет, что глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров отменил торги...

Новости

На Сумщине 191 новый случай заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)
Сегодня 08:42
В центре города двое подростков отобрали у сумчанина телефон
Сегодня 11:49
В облгосадминистрации создана рабочая группа по вопросам эффективности использования госимущества в Сумской области
Сегодня 11:33
В Сумах забарикадировали здание мэрии
Сегодня 11:29
Василь Хома: Сумщина - прикордонна область і ми маємо бути готовими в будь-яку хвилину відбити напад противника
Сегодня 11:23
В Шостке полиция охраны задержала воров-неудачников
Сегодня 11:15
На Сумщине полиция разоблачила схему вывода «в тень» 30 млн грн с госпредприятия
Сегодня 11:11
На Сумщине украли 50 тыс. грн на ремонте котельной УВК
Сегодня 10:49
Ушел из жизни известный промышленник и меценат Анатолий Кобзаренко
Сегодня 10:38
В Сумах из реки достали труп
Сегодня 10:31
В Сумах перенесли чемпионат Украины по стронгмену в другое место
Сегодня 10:30
На Сумщине драка завершилась смертью одного из соперников
Сегодня 10:25
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Увага! На річках Сумщини закінчився нерест!
Сегодня 11:59
Здоровье детей или семейный бизнес мэра Тростянца?
Сегодня 11:46
"Очень любили друг друга": подробности смертельного ДТП с украинскими студентами в Турции
Вчера 16:21
В Кабмине передумали получать заявления и декларации от всех субсидиантов
Вчера 08:05
Понад 30% мешканців Сумщини, віком більше 25 років, загрожує інсульт
19.05.2021 21:10
Робота в таксі «Болт»: можливість, якою варто скористатися
19.05.2021 17:38
COVID-сертификаты в Украине: когда и кому будут выдавать
19.05.2021 15:50
Технологии ремонта - малярные работы и покраска стен ®
19.05.2021 14:23
Знайшовся ще один призер Олімпіади родом з Сум
19.05.2021 09:36
Мер Сум не знає, хто платить за його «біль і гордість» на бігбордах
18.05.2021 15:37
Офіційний коментар АТ "Сумське НВО" щодо продажу частини готелю "Ювілейний"
18.05.2021 10:35
Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?
17.05.2021 14:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.