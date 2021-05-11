На Сумщине драка завершилась смертью одного из соперников

В Ахтырский районный отдел полиции поступило сообщение о смерти 48-летнего мужчины. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Установлено, что в тот день между двумя мужчинами внезапно возник конфликт. В ходе которого 64-летний мужчина толкнул своего знакомого, а тот упал и ударился головой о стену комнаты. И через мгновение умер.
Следователи процессуальным руководством прокуратуры квалифицировали действия мужчины по признакам ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины «Убийство по неосторожности». Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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