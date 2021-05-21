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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:42715

На Сумщине 191 новый случай заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)

По состоянию на 21 мая в Сумской области 76 158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 191 человек (Белопольский район - 8, Бурынский район - 5, Великописаревский район - 1, Глухов - 5, Глуховский район - 1, Конотоп – 17, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 5, Лебедин - 3, Лебединский район - 3, Недригайловский район - 5, Ахтырка - 5, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 6, Ромны – 11, Роменский район - 5, Сумы - 65, Сумской район - 11, Тростянецкий район - 4, Шостка – 25, Шосткинский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1260 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 6 (Конотоп - 1, Сумы - 4, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 71 816 человек, из них за минувшие сутки - 158 (Белопольский район - 5, Бурынский район - 2, Великописаревский район - 4, Глухов - 7, Глуховский район - 2, Конотоп - 7, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район - 5, Лебединский район - 5, Недригайловский район - 6, Ахтырка - 1, Путивльский район - 2, Ромны – 12, Роменский район - 3, Середина-Будский район - 2, Сумы - 59, Сумской район - 9, Тростянецкий район - 5, Шостка - 6, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 7).

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Общество Коронавирус
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10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
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