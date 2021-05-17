В Сумах перенесли чемпионат Украины по стронгмену в другое место

Соревнования пройдут на Театральной площади (раньше планировалось на парковке ТРЦ «Мануфактура»). Начало в 12.00. Турнир пройдет со всеми карантинными ограничениями, предусмотренными Минздравом.
В турнире примут участие сильнейшие спортсмены Украины. Пройдут мастер-классы, конкурсно-развлекательная программа, розыгрыш подарков и турнир по… поеданию бургеров.
Специальный гость – самый сильный человек планеты – Василий Вирастюк.
Сегодня, 21 мая, ривненский «Верес» будет принимать команду с Сумщины....
Сезон забігів Нової пошти та New Run продовжується. Суми, як і всі міста-учасники, перебувають у «жовтій» епідеміологічній зоні, що дозволяє...
Цієї суботи, 22 травня, в Сумах відбудуться заходи з нагоди 160-ї річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні....
В Киеве прошел чемпионат Украины по стронгмену....
В молодежном центре «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3) 20 мая в 10.00 начнутся торжества по случаю Дня науки....