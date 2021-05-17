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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:30256

В Сумах перенесли чемпионат Украины по стронгмену в другое место

22 мая в Сумах пройдет чемпионат Украины по стронгмену среди аматоров и этап Кубка Украины по стронгмену.

Соревнования пройдут на Театральной площади (раньше планировалось на парковке ТРЦ «Мануфактура»). Начало в 12.00. Турнир пройдет со всеми карантинными ограничениями, предусмотренными Минздравом.

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены Украины. Пройдут мастер-классы, конкурсно-развлекательная программа, розыгрыш подарков и турнир по… поеданию бургеров.

Специальный гость – самый сильный человек планеты – Василий Вирастюк.

 
Спорт Анонс Стронгмэн
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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