В Сумах неадекват избил АТОшника и снял свою «победу» на видео Участник АТО вступился за девушек ценой своего здоровья и решил не ломать жизнь обидчика.

В ночь с 18 на 19 мая возле ТЦ «Лавина» к двум девушкам приставал мужчина, а после словесной перепалки ударил одну из них по ноге. На крик за помощью прибежал Егор, бывший АТОшник, и пытался успокоить нападающего. Но тот в ответ начал драться и несколько раз ударил защитника головой о плитку. Он продолжал, пока Егор не потерял сознание. Затем достал телефон и начал снимать на телефон свою «победу».

На крики девушек к парковке прибежали другие мужчины, которые задержали обидчика и дождались приезда полиции. Во время задержания тот толкался, ругался и пытался удалить видео. Егора же тем временем забрала «скорая». Как только ему стало лучше, он поехал в отделение полиции и написал отказ от проведения следственных действий. Сказал, что не хочет портить жизнь обидчика. Поэтому нападающего впоследствии отпустили, пишет СТС.