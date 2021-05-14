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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:12369

В Сумах неадекват избил АТОшника и снял свою «победу» на видео

Участник АТО вступился за девушек ценой своего здоровья и решил не ломать жизнь обидчика.

В ночь с 18 на 19 мая возле ТЦ «Лавина» к двум девушкам приставал мужчина, а после словесной перепалки ударил одну из них по ноге. На крик за помощью прибежал Егор, бывший АТОшник, и пытался успокоить нападающего. Но тот в ответ начал драться и несколько раз ударил защитника головой о плитку. Он продолжал, пока Егор не потерял сознание. Затем достал телефон и начал снимать на телефон свою «победу».

На крики девушек к парковке прибежали другие мужчины, которые задержали обидчика и дождались приезда полиции. Во время задержания тот толкался, ругался и пытался удалить видео. Егора же тем временем забрала «скорая». Как только ему стало лучше, он поехал в отделение полиции и написал отказ от проведения следственных действий. Сказал, что не хочет портить жизнь обидчика. Поэтому нападающего впоследствии отпустили, пишет СТС.

Право
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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