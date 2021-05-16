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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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ФК «Сумы» сыграет с днепровским «Борисфеном»

В субботу, 22 мая, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд между ФК «Сумы» и ФК «Борисфен» (Днепр).

Матч начнется в 13:00 на стадионе «Авангард» в г. Сумы и пройдет с участием зрителей с обязательным соблюдением карантинных ограничений.

После 20 туров у Сумах 45 очков и третье место в турнирной таблице группы 3, у «Борисфена» 12 и 10-е (из 12-ти команд). В первом круге сумчане обыграли днепрян в гостях 1:2.

Спорт Анонс. Фк Сумы Футбол
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