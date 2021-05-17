Липоводолинский «Альянс» сыграет сегодня против лидера (аудиотрансляция) Сегодня, 21 мая, ривненский «Верес» будет принимать команду с Сумщины.

Матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге начнется в 17.00.

Перед матчем «Верес» с 28 очками занимает первой место в турнирной таблице и в случае победы может обеспечить себе место в премьер-лиге на будущий сезон. У «Альянса» 43 очка, и он делит пятое-седьмое места с «Волынью» и «Николаевом».

В матче первого круга в Ахтырке «Альянс» победил 2:1. А в кубке прошел липоводолинцев, победив 0:3.